La oferta de viviendas de alquiler turístico creció en toda España el pasado año. Agencias

Consumo ya ha retirado 65.000 anuncios ilegales de Airbnb

J. Munduate

Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:59

La batalla contra los anuncios ilegales de alquiler de pisos turísticos en la que el Gobierno lleva meses enzarzado parece que empieza a dar resultados. ... El 1 de julio empezó a ser obligatorio que alquileres turísticos y de temporada obtuviesen un número de registro para poder ejercer su actividad. Desde su puesta en marcha el mes pasado, en solo una semana el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recibió un total de 40.000 nuevas solicitudes de registro. Esta norma, fruto de un decreto que entró en vigor a principios de año, tiene como objetivo la regulación de este tipo de alojamientos a través de medidas como la puesta en común de datos entre plataformas de alquiler de corta duración y autoridades y la transmisión de información sobre los usos de las viviendas que se anuncian en ellas.

