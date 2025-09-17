LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Santiago Fuentes, consejero delegado de Arbistar y procesado por una estafa piramidal con criptomonedas. R. C.

Condenados los jefes de Arbistar, la plataforma cripto que «vendió humo» a 32.000 inversores

La Audiencia Nacional castiga con ocho y seis años de prisión a Santiago Fuertes y Diego Felipe Fernández, quienes defraudaron 200 millones en 15 meses y dejaron cerca de 10.000 perjudicados reconocidos

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:42

«Vendían humo; era una simulación y una ficción». Las proféticas palabras del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama en el auto de ... procesamiento de los dueños de la plataforma de criptomonedas Arbistar, dictados hace dos años tras concluir la investigación, se han hecho realidad. La Sala de lo Penal ha condenado este miércoles a penas de ocho y seis años de cárcel a los dos fundadores de la web que estafaron, entre mayo de 2019 y septiembre 2020, un total de 200 millones de euros a unos 32.000 inversores.

