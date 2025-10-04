La ciencia que cuida: tres proyectos pioneros en salud mental

La Rioja Sábado, 4 de octubre 2025, 14:00 Compartir

La salud mental se ha convertido en uno de los grandes retos sanitarios del siglo XXI, con un impacto creciente en personas de cualquier edad, género o condición social, tendencia que aceleró el covid. Tradicionalmente relegada a un segundo plano, ya empieza a ocupar un lugar central en la agenda sanitaria y social. Por ello y con el objetivo de sensibilizar a la sociedad, luchar contra el estigma y promover iniciativas de prevención, cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental.

Ante esta realidad, la Fundación 'la Caixa' reafirma su compromiso con la investigación como herramienta clave para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estas patologías. En España, una de cada tres personas padece algún problema de salud mental, proporción que llega hasta el 40 % de los mayores de 50 años y a la mitad de los mayores de 85. Así lo refleja el Informe anual del Sistema Nacional de Salud 2023 del Ministerio de Sanidad.

La investigación científica se ha convertido en un pilar imprescindible para afrontar este reto. Desde la prevención del suicidio hasta la búsqueda de nuevas dianas terapéuticas contra la depresión, pasando por la exploración de los vínculos entre la microbiota intestinal y los trastornos mentales, estos proyectos abren vías esperanzadoras que hace apenas unos años parecían inalcanzables. La investigación es esencial para comprender las causas, identificar los factores de riesgo y protección y mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Además, la investigación permite visibilizarla, combatir el estigma y ofrecer respuestas, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Tres son las investigaciones pioneras en salud mental: un proyecto apoyado por las ayudas CaixaResearch de Investigación en Salud de 2023 y liderado por el doctor Enrique Baca-García, jefe corporativo del Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica de los hospitales del Grupo Quirónsalud integrados en Sermas para evitar el suicidio. Otro encabezado por João Filipe Oliveira, investigador del Life and Health Sciences Research Institute, de la Universidade do Minho (Portugal), que busca nuevas dianas terapéuticas para luchar contra la depresión. Además, la doctora Mireia Vallès-Colomer es la investigadora principal de un equipo en el Microbiome Research Group de la Universidad Pompeu Fabra. que estudia la microbiota intestinal para encontrar nuevos tratamientos.

Al mismo tiempo, comprender cómo se entrelazan los factores biológicos con los determinantes sociales resulta crucial para diseñar intervenciones efectivas. Este será el eje del próximo debate de CaixaResearch, 'Salud mental: la gran asignatura pendiente', que se celebrará el 22 de octubre y contará con la participación del doctor Enrique Baca-García, entre otros especialistas.