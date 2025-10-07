El choque entre un vizcaíno y una riojana el por el kalimotxo en 'First dates': «¡Yo te mato!» La pareja evidenció su diferencia de gustos en cuanto a bebida, pero con buenas formas

La noche del lunes, First Dates vivió un divertido duelo vinícola entre EL País vasco y La Rioja. Andoni, un vecino de Barakaldo de 39 años, llegó al restaurante del programa decidido a encontrar el amor… y con las ideas claras sobre sus gustos de bebida. Nada más cruzar la puerta y saludar a Carlos Sobera, se dirigió a la barra y pidió sin dudarlo un kalimotxo. «Es un tópico en el País Vasco, hemos crecido con él y la verdad es que está rico», explicó mientras Matías le servía la mezcla de vino y Coca-Cola.

El destino quiso que su cita fuese Diana, una joven logroñesa de 27 años, amante del buen vino y defensora de la tradición riojana. La química entre ambos surgió enseguida, pero el momento más comentado de la cena llegó cuando Andoni confesó que el vino, por sí solo, no le entusiasmaba. «Soy más de mezclarlo. Soy el típico que se sienta a comer con amigos, piden una botella de 30 euros y yo la echo con Coca-Cola», bromeó.

La reacción de Diana fue inmediata: «¡Yo te mato! Un vino bueno no se puede mezclar. Siendo de La Rioja, me ha dolido», exclamó entre risas.

El simpático enfrentamiento etílico no empañó la velada. Pese a las diferencias en gustos, ambos se entendieron bien y salieron del programa con intención de tener una segunda cita. El amor —y el vino— pueden tener mezclas inesperadas.