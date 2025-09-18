LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bloque de apartamentos donde se ha producido el suceso. Efe

Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

La víctima, de la misma nacionalidad, tenía 66 años

EP

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:29

Una mujer de 63 años ha sido detenida por, presuntamente, matar a otra de 66, ambas de nacionalidad británica, en la localidad alicantina de Benidorm, ... según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 48 años el doctor Sabrás, miembro de una larga saga de odontólogos
  2. 2

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  3. 3 Fallece Luis Fernando Santos del Valle, secretario de Gobierno del TSJR durante doce años
  4. 4 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  5. 5 Decenas de estudiantes se concentran en el Sagasta en apoyo de la alumna que quiere llevar velo en clase
  6. 6 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  7. 7 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  8. 8 Desde el disparo del cohete en Logroño... chubascos y descenso brusco de las temperaturas
  9. 9

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  10. 10

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm

Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm