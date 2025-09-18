Una británica de 63 años estrangula a otra mujer con el cable de una aspiradora en Benidorm
La víctima, de la misma nacionalidad, tenía 66 años
EP
Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:29
Una mujer de 63 años ha sido detenida por, presuntamente, matar a otra de 66, ambas de nacionalidad británica, en la localidad alicantina de Benidorm, ... según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
Fuentes de la Policía Nacional han confirmado que se ha producido un homicidio en Benidorm después de que una mujer supuestamente haya matado a otra. El suceso ha tenido lugar en la medianoche de este miércoles y agentes de la Policía Local de Benidorm detuvieron a la presunta autora del crimen, que confesó el homicidio. Al parecer, la ahora arrestada habría matado a la otra mujer con el cable de una aspiradora.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para dilucidar las circunstancias del suceso.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.