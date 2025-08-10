LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un juicio por violencia de género, en los juzgados de Madrid. R. C.

Un 40% de los que agreden a sus parejas no completa el curso que evita la reincidencia

Violencia de género ·

Jóvenes impulsivos o en exclusión social, el perfil de los que abandonan la actividad por la que se les perdonó entrar en la cárcel

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:41

Los maltratadores de sus parejas abandonan los cursos de violencia de género con mayor frecuencia que los agresores sexuales, según un estudio realizado con los ... psicólogos que colaboran con Instituciones Penitenciarias. Los primeros, condenados por agredir a sus parejas o ex son los que dejan los cursos con más frecuencia. Un 40% no termina las clases destinadas a los agresores de las mujeres con las que mantienen relaciones sentimentales (llamado PRIA-MA). Además presentan «una actitud mucho más desafiante, con mayor oposición al programa», que los agresores sexuales, que siguen otro tipo de curso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los dieciséis ojos que miran de frente al fuego
  2. 2 Sancionadas 38 personas por llevar drogas y armas blancas en las fiestas de Murillo
  3. 3 Colapsa el techo de la capilla de la Mezquita de Córdoba donde se originó el incendio
  4. 4

    Logroño, capital del kebab
  5. 5 El incendio en el vertedero de Nájera se da por controlado
  6. 6 La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores
  7. 7 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  8. 8

    La pesadilla de cada fin de semana en el Casco Antiguo
  9. 9

    Las residencias de estudiantes agotan sus plazas a un mes de que comience el curso
  10. 10

    Errores que llevan a la derrota

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un 40% de los que agreden a sus parejas no completa el curso que evita la reincidencia

Un 40% de los que agreden a sus parejas no completa el curso que evita la reincidencia