Tren Logroño-Miranda, un paso más

Cuando llegamos al Gobierno hace ya seis años, nos propusimos sacar del estancamiento en que se encontraba la mejora de nuestro trazado ferroviario. Esta actuación ... la dividimos en tres tramos: continuar con el estudio informativo y de impacto ambiental del tramo Logroño-Castejón, iniciar las obras de la variante de Rincón de Soto y actuar también en el tramo Logroño-Miranda de Ebro, para modernizar todo nuestro corredor y conectarnos adecuadamente al eje Cantábrico-Mediterráneo, tanto en viajeros como en mercancías.

En el tramo de Logroño a Castejón, ya se están redactando los proyectos constructivos, de manera que en tres años podrían licitarse las obras. La variante de Rincón, por su parte, se encuentra actualmente en ejecución.

Respecto al otro tramo ferroviario de La Rioja, Logroño-Miranda de Ebro, el Ministerio era muy reacio a realizar cualquier planteamiento, dada la contestación social que habían generado las propuestas anteriores.

Aun así, conseguimos que al menos se llevara a cabo un estudio de viabilidad económica previo al estudio informativo. Este estudio se licitó en 2023 y, en el pliego de prescripciones técnicas, se contemplaba analizar, entre otras, la propuesta de Logroño a Pancorbo, paralela a la A-12, que habíamos trabajado técnicamente y que contó con el respaldo unánime del Parlamento y de los agentes económicos y sociales.

Hace unos días hemos conocido el resultado de este estudio, en el que dicha propuesta no aparece entre las alternativas finalmente analizadas. Confío en que los técnicos que han redactado el informe habrán tenido sus razones para no proceder a su desarrollo, aunque sería bueno conocerlas.

En cualquier caso, mirando ya al futuro, el estudio de viabilidad aprueba tres propuestas que considera viables y que deben pasar ahora a la fase del estudio informativo. Entre ellas, algunas permiten una reducción significativa de los tiempos de viaje entre Logroño y Miranda –hasta 21 minutos–, que pueden ser técnicamente mejorables, desarrollando como está previsto la conexión con la línea de alta velocidad de Burgos-Vitoria.

Otras son más prudentes desde el punto de vista económico y presentan un impacto ambiental más reducido. Y aquí surge el eterno debate: quienes priorizan el menor impacto –con una mínima reducción de tiempos– frente a quienes apuestan por mejorar notablemente los tiempos de viaje, asumiendo un mayor impacto ambiental.

Aunque alguien pueda pensar que el estudio de viabilidad es un trámite que deja ya cerrado el trazado elegido para el tramo Logroño-Miranda, lo cierto es que ese paso aún no se ha dado. Será ahora, con la licitación anunciada del estudio informativo por el secretario de Estado, cuando deba realizarse.

Por lo tanto, aunque no se haya desarrollado la propuesta que remitimos, contamos al menos con tres alternativas que han superado el filtro económico, que mejoran notablemente la situación actual y, sobre todo, con la voluntad del Gobierno de España de continuar con el desarrollo administrativo de este tramo. Algo con lo que antes no contábamos y que espero sepamos aprovechar.

Según el artículo 5.3 de la Ley Ferroviaria, el estudio informativo comprende el análisis y la definición tanto de los aspectos geográficos –que tendrán en cuenta, entre otros, la integración de la infraestructura en el territorio, especialmente en su paso por núcleos urbanos– como de los aspectos funcionales y de explotación de las opciones de una actuación determinada y, en su caso, la selección de la alternativa más recomendable como solución propuesta, teniendo en cuenta la funcionalidad presente y futura de las infraestructuras.

Asimismo, el artículo 2 de la misma ley establece que el Ministerio de Transportes tiene la competencia para modificar las líneas ferroviarias, con la audiencia previa de las comunidades autónomas, las cuales deben tener una participación especial a lo largo de todo el proceso.

Y en este punto, permítanme pedir que seamos coherentes con lo que finalmente se decida: si priorizamos el menor impacto ambiental –y es absolutamente respetable–, luego no nos quejemos de que seguimos teniendo infraestructuras ferroviarias del siglo XIX; y si priorizamos mejorar los tiempos, está claro que algún impacto habrá, sí o sí. Lo que hace un tren lento no es el tren, sino una vía antigua.

Hay también un aspecto importante que considero que se debe estudiar, y es la salida del ferrocarril de Logroño hacia Miranda, con la posibilidad de que la misma se realice por el parque de San Miguel, volviendo a conectarse a la vía actual a la altura de Fuenmayor, lo que facilitaría de manera importante la integración del ferrocarril en la ciudad.

Por lo tanto, ahora le corresponde al Gobierno de La Rioja reflexionar sobre las alternativas previstas y buscar el consenso necesario, tanto político como social, para trasladar al Ministerio de Transportes las mejoras o propuestas que considere oportuno que sean estudiadas en el estudio informativo.