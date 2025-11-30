LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Bienaventurados

Porque no estamos hechos para la tragedia y la desdicha, es por lo que necesitamos volver a escuchar nuestro corazón para oír los más puros anhelos que nos dicta

Vicente Robredo García-Vicario General De La Diócesis De Calahorra Y La Calzada-logroño

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:58

Triste pero cierto. No hay más que escuchar o leer las noticias, hora a hora, para darnos cuenta de que no está la humanidad como ... para hablar de bienaventuranza. Más bien son la insatisfacción, la violencia, la injusticia, la pobreza, la guerra y la desolación los vientos que golpean nuestras frentes y nos traspasan el alma. Y, sin embargo, a pesar de ello o precisamente por ello, y porque no estamos hechos para la tragedia y la desdicha, es por lo que necesitamos volver a escuchar nuestro corazón para oír los más puros anhelos que nos dicta. No nos costará mucho descubrir esa aspiración acuciante, perenne y perteneciente a todos, como es la de alcanzar la dicha, la bienaventuranza.

