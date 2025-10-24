LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tribuna

No te quieres enterar

Cuando se legisla a favor de unos contra otros, y ejemplos no nos faltan, el enfrentamiento, más tarde o más temprano, está servido

Santos Montoya Obispo de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:30

Comenta

Si al leer el título de este artículo nos ha venido una canción a la memoria es que ya tenemos una edad, o quizá nos ... suena por otros motivos, quién sabe. En cualquier caso, aunque el término 'yeyé' que califica a la joven de la canción en cuestión, nos lleva a una época pasada, el deseo de modernidad y actualidad que pretende siguen estando de moda.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  2. 2

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  3. 3

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  4. 4 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  5. 5

    Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»
  6. 6

    El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72
  7. 7 El nuevo hotel Bestprice abrirá en 2027 en el antiguo casino de Sagasta con 63 habitaciones
  8. 8 Logroño, garaje de la XI Spain Classic Raid
  9. 9 Dos detenidos por el atraco frustrado en el estanco de Murillo de Río Leza de hace un año
  10. 10

    Difunden un vídeo de la huida de los ladrones del Louvre: «Joder, llega la Policía»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja No te quieres enterar