Vladimiro Pérez

Mi madre se hizo futbolera por amor. O por interés, que lo mismo tiene. El caso es que no estaba dispuesta a quedarse en casa los domingos mientras mi padre, hincha del Murcia, se iba a ver al equipo de sus entretelas, así que acabó ... por hacerse socia del eterno rival aun siendo cartagenera de pura cepa. Lo curioso es que terminó por gustarle, y aprendió tanto del asunto que podía haberle quitado el puesto a Olga Viza.

Al contrario que mi madre, yo no tengo ni puñetera idea de fútbol, pero sí coincido en lo del interés: me interesa que mi santo esté contento. Y, entre otras muchas cosas, lo está cuando gana el Madrid. Me ha salido merengue merengue. Y florentinista. O florentiniano, no sé. Lo que sí sé es que es verdadera devoción lo que sienten los madridistas por Florentino Pérez. El «tito Floren», le dicen. Como si fuera un colega al que palmear la espalda. Como si compadrearan con él. Como si tuvieran acceso a un magnate que despliega su poder por aquí y por allá, por occidente y por oriente, que en China nos recitaron la alineación del Real Madrid en una cena. Frita me quedé.

El prócer ha sido reelegido como presidente de lo suyo y de los suyos. Otra vez. Y sin oposición alguna. Mira, como Vladimir Putin. Empezaron al mismo tiempo y, veinticinco años después, ahí siguen. Con sus interregnos, vale, pero siempre manejando los hilos, uno desde el Kremlin y otro desde el palco del Bernabéu. Puesta a elegir entre dos líderes mesiánicos, me quedo con Florentino. Por amor conyugal y porque recuperó el «tolili», esa hermosura de palabra que, incomprensiblemente, no está en el diccionario. Como se entere el susodicho, compra la RAE. El mundo nunca es suficiente para los ricos riquísimos.