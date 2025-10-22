LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Róbame

A la última ·

No puedes ver todo ese joyerío y no querer robarlo, que regalártelo no te lo van a regalar

Rosa Palo

Rosa Palo

Miércoles, 22 de octubre 2025, 00:12

Acompañando a una amiga a El Corte Inglés, era rara la vez que la susodicha no acababa trincando alguna fruslería. «¡Mira!», me decía en cuanto ... torcíamos la esquina, y se sacaba del bolsillo del chaquetón una cajita de madera, un pasador del pelo. Era tan fina en lo suyo que ni siquiera yo, que había estado a su lado todo el tiempo, me percataba del asunto. No la pillaron nunca. Tampoco a otra que fue a comer a un restaurante japonés y salió con media vajilla puesta mientras bendecía a Amancio Ortega y su línea de bolsos XXL. «Es que era preciosa», me dijo en su defensa cuando me lo contó. Y lo entiendo: si escuchas que algo te dice «róbame», lo único que puedes hacer es someterte a su deseo, como Alicia se sometió al de la tarta que le decía «cómeme». Luego, las consecuencias, ya tal.

