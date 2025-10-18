LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente de la Guardia Civil, en las oficinas de la Unidad Central Operativa. Efe

Resonancias

A la última ·

Las de lo UCO lo hacen: cuando hay un dolor sospechoso en la columna vertebral de la política, la examinan de arriba abajo y buscan lo que no se ve, pero se adivina, hasta que dan con ello

Rosa Palo

Rosa Palo

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:13

Comenta

No quiero aburrirles con mi estado de salud, que quien más y quien menos arrastra sus achaques y sus plepas, pero tengo las lumbares hechas ... mixtos. Lo resume bien Luis Prado cuando canta «un dolor al sentarme, otro al levantarme / no puedo agacharme, ya ves», y lo constata la resonancia que me hice la semana pasada. Me taparon con una mantita, me dieron unos tapones para los oídos, me dijeron que me tranquilizara, me puse aún más nerviosa y me encerraron en una cámara estrechísima durante doce minutos que a mí, claustrofóbica perdida, se me hicieron eternos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  3. 3

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  4. 4

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  5. 5

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  6. 6

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  7. 7 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025
  8. 8 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  9. 9

    Retenía a su madre de 84 años en un caserío de Bilbao entre basura y gatos muertos
  10. 10 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Resonancias

Resonancias