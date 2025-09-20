Enmierdar la enmienda

Se ha hecho más pedagogía solo de la Primera Enmienda que de toda la Constitución Española. Hombre, que llevan toda la vida hablando de ella ... en series y películas norteamericanas. En cambio, el artículo que en nuestro país consagra el derecho a la información y a la libertad de prensa únicamente sale a relucir cuando algún famoso demanda a un medio, junto con el del derecho al honor y a la intimidad. Generalmente, es Kiko Matamoros quien nos ilumina al respecto, que los pocos años que pasó por la facultad de Derecho le han lucido más que a mí. «Eres el maestro liendres, que de nada sabe y de todo entiende», le dice Belén Esteban.

Desafortunadamente, en estos momentos la Primera Enmienda solo ampara a los acólitos de Trump, a los Fernando Galindo que le dicen «un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo», que los otros son cancelados por su obra y desgracia. Vale que en todas partes intenten tapar bocas, pero que un presidente utilice el poder represivo del estado para perseguir a cualquiera que esté en desacuerdo con él es alarmante. Y que, además, lo haga de una manera tan obscena, a plena luz, ya es para echarse a llorar. Trump ha enmierdado la enmienda. La primera.

El presidente norteamericano empieza a dejar en mantillas al norcoreano, que ha ampliado las condenas a pena de muerte por consumir información y películas extranjeras. Pobres, que no han podido ni podrán disfrutar de Robert Redford en 'Todos los hombres del presidente', aunque mi Redford favorito sea el del chaquetón marinero de 'Los tres días del cóndor'. Ambas películas, como otras tantas del actor, reflejan un país contradictorio y adolescente que era capaz de lo peor, sí, pero también de lo mejor. Ahora solo es capaz de lo peor.