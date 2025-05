Comenta Compartir

No me hubiera gustado ser papa. Cardenal sí; cardenala, que mola más. Aunque da igual, porque una princesa de la iglesia sería princesa por sorpresa. ... No hay mujeres ni las habrá, vale, pero cada vez que oigo que Robert Prevost fue obispo de Chiclayo, yo entiendo Chiclana, me acuerdo de María Jiménez (pasó allí media vida) y pienso en qué tipo de cardenala hubiera sido. Indomable, claro. De armas tomar, por supuesto. Y con plumas de pavo real en el solideo. También la hubiera liado púrpura vaciando el minibar, como hizo uno de los cardenales un par de días antes del cónclave cuando invitó a sus colegas a su cuarto de Santa Marta creyendo que las bebidas espirituosas, que no espirituales, eran cortesía de la casa. Al día siguiente, se le apareció la dolorosa. En minúsculas.

Entiendo a su eminencia: si yo fuera cardenala y tuviera que escoger al papa, acabaría con el minibar y con todos los bares de Roma. Qué responsabilidad elegir al jefe de mil cuatrocientos millones de almas, qué peso ser elegido. Pero por fin estamos hablando de un norteamericano que no es Trump. Y de la fiesta que se montó en San Pedro: Pío García, compañero de columna (de columnata en este caso) cuenta en sus magníficas crónicas vaticanas que la plaza tenía «apariencia sanferminera». A mí se me antojó más una 'rave' que se convirtió en el concierto de Queen en Wembley cuando León XIV apareció en el balcón. Es una pena que se acabe ya la turra papal, con lo entretenidos que hemos estado desempolvando el latín, discutiendo sobre el celibato sacerdotal o el papel de la mujer en la Iglesia como si supiéramos algo y haciendo quinielas mientras mirábamos una chimenea. Luego, que si no tenemos tiempo de pararnos a mirar al cielo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión