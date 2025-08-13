LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
Un periodista sirio sostiene una fotografía de un periodista palestino fallecido. EFE

Vivir para no creer

En diagonal ·

Vivimos tiempos tan confusos que en España la Conferencia Episcopal se ha convertido en el padre Ángel

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 13 de agosto 2025, 00:18

Vivimos tiempos tan confusos que en España la Conferencia Episcopal se ha convertido en el padre Ángel. Y en Gaza, después de si es genocidio ... o no, nos peleamos con si eran periodistas o terroristas. Yo no pongo la mano en el misil. Los bancos nos mandan continuos mensajes para que desconfiemos de los mensajes que nos quieren sacar los cuartos estafándonos, así que ya ni hago caso de mi propio banco, por si acaso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2 La Rioja arde por los cuatro costados con hasta ocho incendios declarados en la misma tarde
  3. 3 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  4. 4 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  5. 5 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  6. 6 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  7. 7

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local
  8. 8

    Ochocientas personas se concentran para reivindicar más seguridad en Calahorra
  9. 9

    La Delegación insiste en que Calahorra es «segura» pero enviará más guardias civiles los fines de semana
  10. 10

    El fiscal pide 52 años de cárcel para el asesino confeso de Salwa en julio de 2023

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Vivir para no creer

Vivir para no creer