LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El exministro y diputado José Luis Ábalos y el ministro de Transportes Óscar Puente. EP /EFE

Tuiteros y puteros

En diagonal ·

En una frase preparada, Feijóo prometió sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:18

En una frase preparada, Feijóo prometió sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros». No son los nuevos Zidanes y Pavones porque aquí las ... dos especies son indeseables. Será una expresión resultona, pero lo que tiene que prometer es sacar del Ministerio de Transportes a inútiles, indolentes y negligentes. Daría por bueno que fueran de putas y tuitearan insultos si los trenes y los aviones funcionaran. Cuando Óscar Puente (tuitero) llegó al ministerio de Ábalos (putero), los trenes ya eran un desastre, no podía ser culpa suya. Pero con todo lo que hemos visto (y sufrido) quizá ha aumentado su debe.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Logroño por grabar por debajo de la falda a dos menores que esperaban el autobús
  2. 2

    Las enfermedades venéreas, disparadas tras un verano con 9 contagios semanales
  3. 3 Tres detenidos en Haro, uno con orden de búsqueda, por tráfico de drogas
  4. 4 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  5. 5 Vecinos del Casco Antiguo denuncian Â«insoportables gritos continuosÂ» este fin de semana
  6. 6 «Decepción absoluta» con las fiestas de San Mateo, en el Teléfono del Lector de hoy
  7. 7

    Las infecciones de transmisión sexual más comunes y cómo evitarlas
  8. 8 Abierto al tráfico el nuevo cruce de Duquesa de la Victoria y Juan XXIII
  9. 9

    La suma de cervezas y rock
  10. 10 El catedrático logroñés Fernando Reinares, premio de los Derechos Humanos Adolfo Suárez 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Tuiteros y puteros

Tuiteros y puteros