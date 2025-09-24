LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La directora española Alauda Ruiz De Azua posa para promocionar la película «Los Domingos» AFP

Tolerancia

En diagonal ·

Anda todo el mundo en San Sebastián fascinado por 'Los domingos', la última película de Alauda Ruiz de Azúa ('Cinco lobitos', 'Querer')

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:44

Anda todo el mundo en San Sebastián fascinado por 'Los domingos', la última película de Alauda Ruiz de Azúa ('Cinco lobitos', 'Querer'). Me gusta que ... Alauda tenga aspecto anodino y no rutilante pinta de artista a lo Oliver Laxe. Como en 'Balas sobre Broadway', el artista no es siempre el que lo parece. 'Los domingos' va sobre una monja de 17 años. Vamos, lo que todas las familias querrían. La película habla de lo difícil que es ser tolerante cuando te toca algo así.

Espacios grises

