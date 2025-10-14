LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo EP

El devenir político de Feijóo es como un videojuego antiguo con música machacona y también antigua

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 14 de octubre 2025, 00:16

El devenir político de Feijóo es como un videojuego antiguo con música machacona y también antigua. Como Super Mario Bros. Explorar el Reino Champiñón y ... rescatar a la princesa Toadstool del Rey Koopa (o Bowser) es difícil. Con un desplazamiento lateral va evitando peligros en forma de enemigos y pozos con la ayuda de Super Champiñón o Flor de Fuego. La gran diferencia de Mario y Feijóo es que este sólo tiene enemigos. Dentro y fuera. A izquierda y a derecha. Ayuso con su impostura en el aborto. Sánchez y sus ministros con lo que sea, según mercado.

