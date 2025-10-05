El sobre, aquí

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Recordamos que la empresaria Carmen Pano declaró en tres ocasiones que llevó dos bolsas con 45.000 euros a la sede del PSOE y que Aldama no le dijo para qué (o quién) era el dinero

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:02

Que los sobres con dinero tengan el logo del PSOE es tan prueba de financiación ilegal como la anotación de Bárcenas «M Rajoy» de la ... implicación del anterior presidente en los negocios de su tesorero (y otros). Otra cosa es que señores del PSOE (hasta secretarios de organización) tuvieran sus chanchullos. No sé, también parece dinero negro. En el maremágnum de informaciones y declaraciones, recordamos que la empresaria Carmen Pano declaró en tres ocasiones (en el interrogatorio de la UCO, en el TS y en la AN), dentro de la trama de hidrocarburos, que llevó dos bolsas con 45.000 euros a la sede del PSOE y que Aldama no le dijo para qué (o quién) era el dinero. Un poco de cohecho puede haber en Ábalos. Lo que hay que agradecer es que entre la sinvergonzonería sigan colándose elementos chuscos. Chistorras llamaban a los billetes de 500. O ese «El sobre de Ferraz, a la mesa del ministro». Suena como el «Cerveza, aquí» de 'La que se avecina'.

