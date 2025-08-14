LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesus Signes

Como el señorito Curro

En diagonal ·

No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:30

Los que vemos 'La promesa' sabemos que la movilidad laboral es habitual. La doncella personal puede pasar a ser ama de llaves; el ama de ... llaves, criada; el cocinero, lacayo, y hasta un señorito, lacayo también. Carmen Ninet, mujer de José María Ángel, es personal laboral fijo de la Diputación y no consta proceso de funcionarización. Su puesto de subdirectora del MuVIM es A1. Puesto de libre designación del que se le puede cesar motivándolo. No cuenta con la titulación universitaria para ese cargo. La Diputación cree que no dispone ni del de Bachillerato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mancha en medio de la piscina
  2. 2

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  3. 3 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  4. 4 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  5. 5

    Dónde dejar las maletas para un turismo sin peso
  6. 6

    «En vez de marcharse de la zona, la gente venía a verlo»
  7. 7 La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé
  8. 8 Cuatro detenidos en Estella por dar una paliza a un conductor
  9. 9 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  10. 10 Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Como el señorito Curro

Como el señorito Curro