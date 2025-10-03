LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer sostiene un pañuelo en una manifestación en el Día de Acción Global por un aborto. EFE

Ruido de aborto

En diagonal ·

Ahora son más de copas, pero las niñas que se iniciaban en los támpax se leían el prospecto y se enteraban de la existencia del síndrome de shock tóxico, infrecuente pero grave

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:20

Comenta

Ahora son más de copas, pero las niñas que se iniciaban en los támpax se leían el prospecto y se enteraban de la existencia del ... síndrome de shock tóxico, infrecuente pero grave. Puede llegar a ser mortal y está causado por unas toxinas producidas por la bacteria Straphylococcus aureus. Los primeros casos descritos eran de mujeres que estaban usando tampones. Hoy, menos de la mitad. Pero ahí está la información.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  2. 2 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  3. 3 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  4. 4 La matrícula del segundo curso en la UR será también gratuita desde este año
  5. 5 La ONCE deja en Logroño un premio de 315.000 euros
  6. 6 Van al juzgado de Calahorra por orden judicial y terminan robando en un despacho
  7. 7 Acampada por Palestina protesta por el asalto de la flotilla y convoca concentraciones hoy en Logroño y Haro
  8. 8

    La mujer que un hospital de Santander dio por muerta
  9. 9 Las multas por orinar en la calle, en el Teléfono del Lector
  10. 10 Logroño licita la revisión del PGM por tercera vez en 19 años y espera un nuevo avance a finales de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Ruido de aborto

Ruido de aborto