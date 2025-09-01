LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Tren quemado el pasado sábado. EFE

También se queman los trenes

El fin de semana, en plena operación retorno, el tráfico ferroviario español sufrió varios incidentes que provocaron fuertes retrasos

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:01

Los incendios opacaron a los trenes. Pero el sábado, en una especie de 'crossover' (cuando dos series de televisión unen sus tramas), un tren ardió. ... Dos horas suspendida la línea Madrid-Andalucía. Pero los trenes que salieron después no circularon de manera normal. Tomamos (sí, la amiga soy yo) el AVE que salía de Sevilla a las 17.46 y llegaba a Madrid a las 20.40. Es un decir. Tardó veinte minutos en moverse de la estación. Luego iba parando en medio de la nada. A veces quince minutos, a veces cuarenta y cinco. Por la megafonía informaron de cincuenta minutos de retraso. Llegamos a las once y cuarto. Pero, oye, aire acondicionado, baño limpio, la cafetería dando abasto, enchufes para los aparatos. Vi un documental de Sam Mendes, 'Bergen-Belsen: Lo que encontraron'. 38 minutos espantosos. Cómo me voy a quejar de un cómodo viaje en tren. Usar el tren ahora en España es como jugar a la ruleta rusa, pero al tambor solo le falta una bala.

