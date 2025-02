El pudor de algunas

Comenta Compartir

Resulta que hay gente a la que molesta que María del Monte no quiera besuquearse en público. Su mujer, Inmaculada Casal, intentó besarla con motivo ... de la entrega de Medallas del Día de Andalucía. Con un micrófono de Canal Sur, donde trabaja, le dio la enhorabuena y casi el beso. María del Monte reculó y le dijo si había perdido la cabeza. Todo cordial y simpático. Con risas. Hay quien dice que homofobia interiorizada y no sé qué. ¡De María del Monte! Que si dando el pregón del Orgullo y luego haciendo la cobra. Hace lo que le da la gana. Nos reímos mucho de esa entrevista de trabajo de la Jéssica de Ábalos en una empresa pública cuando Koldo preguntó; «¿Sabes leer y escribir? Pues ya está, contratada». Como si eso fuera poco. Muchos creen saber leer y escribir. Pero no. Pueden saberse las letras. Otra cosa es que entiendan. También los gestos o el pudor de algunos. Te besas en público y ¿qué es lo siguiente? ¿Ir de la mano por la calle?

