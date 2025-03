La Princesa vitrinea

Comenta Compartir

Que si fotos en biquini y (¡oh!) con un tatuaje en la espalda. Que si fotos llevando una jarra de cerveza. Fotos de la Princesa ... Leonor en América. Hasta que La Zarzuela ha dicho basta. Esta vez por imágenes de las cámaras de seguridad de un centro comercial de Puente Arenas (Chile), no de fotógrafos o de gente que saca el móvil. La Zarzuela, a través de la embajada de España en Chile y ante los carabineros, ha denunciado la divulgación de las imágenes. Es una infracción en Chile y en España, de acuerdo con la ley de protección de datos. Se ve a la Princesa entrando en el centro comercial con otros compañeros y sus escoltas, vestida con parka y bufanda. Según cuentan los presentes, entró en un local a tomar un mate, compró algo de ropa y vitrineó (o sea, miró escaparates). Ya me dirán el interés. Me acuerdo de aquel viejo comunista que recriminó a un amigo mío: «Ayer te vi entrar en El Corte Inglés». Menos mal que no lo pilló vitrineando.

