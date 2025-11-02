LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jesus Signes

No me lo pidan a mí

onerse en el lugar de alguien es muy fácil cuando ese alguien es Maribel Vilaplana. Fácil y nada envidiable

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Domingo, 2 de noviembre 2025, 00:03

Comenta

Ponerse en el lugar de alguien es muy fácil cuando ese alguien es Maribel Vilaplana. Fácil y nada envidiable. Mañana testifica en el procedimiento que ... lleva la juez Nuria Ruiz. Buscando todos los detalles del encuentro entre Carlos Mazón y la periodista, la magistrada ha pedido, a instancia de una acusación, el ticket del parking donde aparcó su coche el 29 de octubre de 2024. Ese parking al que Mazón parece que la acompañó tras larga sobremesa. No sé qué va a obtener la juez más allá de lo que la periodista ya contó en su carta abierta. Me pongo en el lugar de Vilaplana (ahora se repite esa memez de empatía) y estaría perdida. No por lo que pasara, escuchara o supiera y no hubiera contado. Por el ticket. ¿Por qué iba a guardar el papel ni una semana? Ese papeluco, como Puente llamó a las anotaciones de Aldama. En condiciones normales no se guarda. No lo eran. Hasta Villaplana sabría esa misma noche que no lo eran. La solución, mañana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 6 años y medio de prisión por delitos en la gestión de una farmacia en Logroño
  2. 2

    Chocolate Dubái, el dulce más buscado
  3. 3

    Como padre y concejal en Calahorra, os declaro...
  4. 4

    El rechazo del Ministerio a la propuesta de La Rioja obliga a resucitar el soterramiento
  5. 5 Dos personas atropelladas en la Avenida de Portugal de Logroño
  6. 6 Maribel Vilaplana, en el hospital
  7. 7 Atropellan a una mujer de 81 años con un patinete en Gran Vía
  8. 8

    «Todos tenemos alguna autopsia que se nos ha quedado en el corazón»
  9. 9 «De noche el cementerio me da miedo»
  10. 10

    El Saborío: cuando el jamón es la estrella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja No me lo pidan a mí

No me lo pidan a mí