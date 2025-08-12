LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Efe

Perplejidad

En diagonal ·

Como ante la crítica todos se parecen, Abascal ha reprochado a periodistas de medios públicos su tratamiento a los problemas de la inmigración

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Martes, 12 de agosto 2025, 00:32

Un periodista puede ser tan mentecato como un político, un obispo, un fontanero o un abogado. Al poder no le gusta el periodismo que no ... es partidario. Al poder o a quien aspira al poder. El Gobierno de Sánchez ha aprobado proyectos legislativos que pretenden vigilar y sancionar al mensajero. Ya está bien de bulos, de seudomedios y de «recortes de prensa».

