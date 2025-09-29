Feijóo es ese señor con experiencia en gestión que llegó a Madrid a no insultar y a practicar la moderación

Al llegar a la redacción (una redacción), la conversación giraba sobre el pelo de Feijóo. Qué ondas. No hablo en mexicano, es de lo que ... se hablaba, de las ondas. De ese pelo más largo que nos ha mostrado unas ondulaciones capilares que no conocíamos. Feijóo siempre es una incógnita. Con Sánchez sabes a qué atenerte. A cualquier cosa. Pero Feijóo es ese señor con experiencia en gestión que llegó a Madrid a no insultar y a practicar la moderación. El moderado Oscar López dice que Feijóo es el político más sucio de la historia de España. No parece ese el problema. El problema es que no reina como Yul Brynner en 'El rey y yo'. Como Sánchez.

A Feijóo el liderato se lo fastidian Ayuso y Aznar. Hasta Moreno, que dice genocidio. Aunque lo dice como aquel obispo de Murcia al que pidieron sacar a la Virgen de la Fuensanta para que lloviera. «Sáquenla, pero no está el tiempo para llover». Ahora quiere recortar ayudas a inmigrantes. Pero ¿y ese pelo?

