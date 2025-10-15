LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Archivo

La información de verdad

En diagonal ·

«A mí me preocupa mucho que la gente joven no lea periódicos»

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 15 de octubre 2025, 00:16

Comenta

Ha muerto a los 93 años Luis Ángel de la Viuda. Director de TVE con Suárez, director de 'Pueblo', uno de los fundadores de Antena ... 3… En Diario de Burgos dijo que cuando había censura al menos sabían a qué atenerse. Y esto: «A mí me preocupa mucho que la gente joven no lea periódicos porque, ojo, la información de verdad sigue estando en los periódicos, en el papel, vaya. O, al menos, debería estarlo». No sé si en el papel, pero sí en los periódicos. Y en los maquetados, aunque sea en pantalla. Luego llegan las radios y televisiones y leen esos periódicos que no leen los jóvenes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La emblemática esquina del Capitol de Logroño vuelve a la vida con una nueva apertura
  2. 2

    La Justicia riojana ordena silenciar las campanas de Matute tras la denuncia de una vecina
  3. 3 El futuro corredor sur conectará el parque del Camino y la N-111 y creará 6,5 hectáreas de zonas verdes
  4. 4 Dos policías locales de Logroño reciben la Medalla al Mérito por salvar vidas y por su labor ejemplar
  5. 5

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  6. 6

    Windows 10 deja de tener soporte: esto es lo que debes hacer
  7. 7 Encuesta | ¿Qué opinas de la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar?
  8. 8 Detenido un menor en Calahorra por amenazar a su hermana y a su madre con un cuchillo
  9. 9

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  10. 10

    El permiso habitual en las empresas riojanas por la muerte de un familiar es de tres días

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La información de verdad

La información de verdad