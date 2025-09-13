LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La creadora de contenido María Pombo. EFE

De qué se habla

En diagonal ·

Se sorprendía Fernando Ónega de la influencia de María Pombo por la cantidad de artículos que han provocado sus palabras sobre la lectura

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:01

Se sorprendía Fernando Ónega de la influencia de María Pombo por la cantidad de artículos que han provocado sus palabras sobre la lectura. Confieso que ... una columna más y tomo rehenes. También escribía ayer Paco Pascual que la política (nuestra política con el Gobierno actual) no se mide por lo que se hace. Se mide por controlar de qué se habla. Y añadía: «Algo que, por el momento, el PP no sabe hacer». Pero lo de Pombo no parece una distracción gubernamental o pepera (además, no saben). No tengo duda de que los columnistas querían escribir de Pombo y la lectura. Alianza, que ya lo hizo en 2021, ha vuelto a editar 'Yo que nunca supe de los hombres', que Jacqueline Harpman publicó en 1995. Ahora, además de portada nueva (muy bonita), tiene en la contraportada este párrafo: «Descubre el fenómeno literario internacional que arrasa en TikTok, una novela 'evocadora y apasionante' según Dua Lipa». Canta, recomienda libros, no se la pierdan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los 764 viticultores que recibirán ayudas para compensar las pérdidas
  2. 2 La Reina inaugura el curso escolar en Rincón de Soto
  3. 3 Identificado un conductor que hizo un peligroso adelantamiento en la N%u2011232 y fue publicado en TikTok
  4. 4 Abofeteado por un accidente de tráfico en Calahorra
  5. 5 Afectadas 19 personas por una intoxicación alimentaria en un establecimiento de Arnedo que ha sido cerrado temporalmente
  6. 6

    La Reina, como una profesora más en Rincón de Soto
  7. 7

    La vendimia suma ya 43 millones de kilos y confirma su escasez pero también su calidad
  8. 8

    El Gobierno renunció a construir un centro para menores con problemas de conducta
  9. 9 Las peñas de Logroño se vuelcan con más de 160 actos para San Mateo
  10. 10 La tarifa de basuras, las terrazas, el velo... los temas de hoy en el Teléfono del Lector

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja De qué se habla

De qué se habla