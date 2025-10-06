LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Guillermo Fernández-Vara, expresidente de Extremadura EP

Forense de guardia

Guillermo Fernández Vara era el forense de guardia cuando el crimen de Puerto Hurraco

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 6 de octubre 2025, 00:25

Comenta

Guillermo Fernández Vara era el forense de guardia cuando el crimen de Puerto Hurraco. Las hermanas Izquierdo huyeron del pueblo con los carnés del PSOE ... de sus hermanos rumbo a la Moncloa. Pretendían que Felipe mediara por sus hermanos. En su última campaña en Extremadura, de la que salió presidenta Guardiola (con Vox), Vara defendió a Sánchez (Page, no, y obtuvo mayoría absoluta). Tras su derrota, Vara anunció que volvía a ser forense. Cosas que se dicen. Una vez coincidí con Vara en un burladero de Las Ventas. Sánchez le había ofrecido ser ministro. Esa tarde supimos que Máximo Huerta era ministro de Cultura. Vara se quedó estupefacto. Pero ese nombramiento quizá es lo mejor que ha hecho Sánchez. Al menos lo retrató. Huerta contó que tras su dimisión «empezó a hablar de él, de cómo le vería la historia», sin importarle su situación. A Vara le quedaban varias estupefacciones por delante. Un forense sería hoy el mejor analista político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  3. 3 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  4. 4 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela
  5. 5

    La Fiscalía riojana intervino el año pasado en 56 casos de mayores abandonados
  6. 6

    Érase una vez... aquel Logroño que era
  7. 7

    Corazones de viña
  8. 8

    «Nunca llegué a casarme, estuve a punto, aunque al final nada de nada»
  9. 9 Los viajes del Imserso se venderán en La Rioja a partir del lunes
  10. 10

    A ellas las atienden muy rápido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Forense de guardia

Forense de guardia