La financiación de zapatillas

Eso de que vuelven los zapatos no será el fin de semana y entre los barones del PP que se reunieron en Murcia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:17

He leído que vuelven los zapatos (por encima de las zapatillas). Los zapatos nunca se han ido, aunque nos hayamos abandonado a la comodidad. Ya ... me decía mi tía Justa que se me iban a ensanchar los pies. Aunque hay ensanchamientos y ensanchamientos. He visto los pies de Kathleen Turner en el estreno de 'Los Rose' y me he asustado con ese crecimiento a lo ancho. Eso de que vuelven los zapatos no será el fin de semana y entre los barones del PP que se reunieron en Murcia. Parecían sus pies un anuncio de esos que te cuentan las zapatillas que se llevan.

