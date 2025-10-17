El estupor nacional

El juez Puente sorprende al trasladar al Congreso el «estupor» por que el imputado Ábalos retenga su escaño

El exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su salida del Tribunal Supremo.

Comenta Compartir

Tiene Amélie Nothomb una novela titulada 'Estupor y temblores' (1999). Habla del sistema de trabajo japonés, que exige la perfección de los trabajadores. Japón está ... muy lejos. La perfección moral está todavía más lejos de nuestros parámetros. El juez Puente sorprende al trasladar al Congreso el «estupor» por que el imputado Ábalos retenga su escaño. Pide en el auto una «reflexión» a la Cámara. Para echar a un diputado es precisa prisión preventiva, paso que Puente no ha dado. Menos mal que no es Peinado. Expertos jurídicos (es verdad que hay expertos para todo) cuestionan esa «intromisión en la separación de poderes».

Estupor es asombro, pasmo. No sé. Lo del escaño de Ábalos anda en la cola de los estupores y pasmos nacionales. Porque antes está en la lista que un secretario de organización del PSOE (y ministro) tuviera en su casa 'cajas de folios'. O que no sacara dinero en cinco años del banco mientras no dejaba de repartir billetes.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión