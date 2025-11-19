¡Espléndida, Espléndida!
En diagonal ·'Tardes de soledad' no ha venido a paliar ninguna escasez de películas de toros
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:13
Ha muerto Alvarito Domecq a los 85 años. Alvarito porque Álvaro Domecq Romero era hijo del también rejoneador y ganadero Álvaro Domecq Díez. Propietarios ambos ... a lo largo del tiempo de la ganadería brava Torrestrella. Alvarito fue fundador de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre y autor del espectáculo 'Cómo bailan los caballos andaluces'. 'Tardes de soledad' no ha venido a paliar ninguna escasez de películas de toros. Vale, tampoco es que haya muchas buenas.
Además de 'Juncal', me quedo con 'Yo he visto la muerte' (1967), dirigida por José María Forqué, pero con guion de Jaime de Armiñan, creador de 'Juncal'. Es una película episódica con toreros reales. Bienvenida, Andrés Vázquez, Dominguín y los álvaros. Álvaro Domecq Romero evoca los últimos días de su yegua 'Espléndida'. Lloro siempre cuando la yegua desahuciada vuelve a la finca y los niños gritan felices «¡Espléndida, Espléndida!». Hay gente intercambiable. Alvarito no lo era.
