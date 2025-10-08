LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Miércoles, 8 de octubre 2025, 00:11

Cuando Oriana Fallaci entrevistó a Antonio Ordóñez, el torero le dijo: «Me agota usted más que diez corridas». Fallaci no era la persona ideal para ... compartir piso. Mientras la flotilla avanzaba, los medios conectaban con Ada Colau y con Ana Alcalde (según donde leas, es Hanan o Ana). Además, sabíamos que iba Greta Thunberg, conocida de todos. Loca y alborotadora ('troublemaker') la ha llamado Trump. «Aprecio mucho su preocupación por mi salud mental», ha contestado la sueca.

