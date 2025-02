Comenta Compartir

Antes de que Karla Sofía cayera en desgracia, Demi Moore parecía la favorita para ganar el Oscar. Ambas tenían su momento. Una, el extraordinario y raro de una actriz que hace unos meses no sabíamos ni que existiera. Otra el de la actriz conocida pero ... no reconocida. La palomitera, como ella misma dijo. De Karla Sofía pensábamos que ahora o nunca. De Demi, que ya era hora. Luego podía pasar que se lo llevara Fernanda Torres, como el año en que ganó la gran Judy Holliday porque Bette Davis (por 'Eva al desnudo') y Gloria Swanson (por 'El crepúsculo de los dioses') se repartieron los votos, lo que favoreció a la protagonista de 'Nacida ayer'. El viernes, en los Critics Choice (uno de esos premios que Netflix decidió no pagar a Karla Sofía), ganó Demi Moore. También ganaron algunos de 'Emilia Pérez'. La única que se acordó de Karla Sofía Gascón fue Demi Moore. Cómo no va a merecer ganar el Oscar. Y el Nobel de la Paz. Y nuestra admiración.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión