El bolsito

Al «Gobierno de corrupción para rato» se ha unido la petición de dimisión de la ministra de Vivienda

Rosa Belmonte

Rosa Belmonte

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Decía Camba que los españoles iban a Alemania a hacerse sabios. En Alemania andan en la tarea de salvar el estado de bienestar. Lo importante. ... Y les viene un español a recordarles la importancia del catalán en Europa. En Alemania saben que ese español no es de los que quieren hacerse sabio y le han dicho que la posición del canciller no ha cambiado, que la adopción de nuevas lenguas oficiales requiriría modificar los tratados oficiales. Sánchez se concentra en su supervivencia.

