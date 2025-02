Lo que aprendimos el sábado

Ha muerto Miguel Agustí, que acuñó la palabra pitufo en 1969 en la revista Strong, cuando tradujo la historieta 'Les Schtroumpfs', título original del belga Peyo. Muchos años después, llegó el pitufeo ('smurfing'), que venía del título en inglés ('The Smurfs'). En jerga bancaria es ... una forma de lavado y aquí se hizo popular por el PP de Valencia (los tribunales eximieron en 2021 a los inculpados de blanqueo de capitales). Agustí llegó a pitufo desde Patufet, el Garbancito catalán.

No sé si a Yolanda Díaz le gustan las palabras tanto como a mí. En su 'Apueste por una' del otro día con Pilar Alegría dijo que «si al Congreso se lleva una medida en contra de gravar con el IRPF el SMI, eso iba a tener la anuencia de Sumar». Por no hablar de esa comentarista de los Goya que en Canal Red dijo: «Lo que me pareció ya el colmo fue ese premio 'ex aequo' (sic), palabra que aprendimos el sábado…». El sábado. Hasta los Pitufos saben qué significan 'ex aequo' y anuencia.