Prevenir, mejor que apagar

Roberto Rodríguez Andrés

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:52

Confiemos en que podamos controlar pronto los incendios que queman España. Pero hoy quiero pensar en el después, en cuando entremos en el otoño y ... el riesgo se disipe. Entonces, sería bueno que el rescoldo del debate que estamos viviendo estos días no se apagara, para evitar que nos pase lo de siempre: que la política se incendia mientras el fuego nos abrasa, pero luego todo se olvida. Y las cifras están ahí. ¿Saben cuántas veces se ha hablado de incendios en el Congreso en lo que llevamos de legislatura? Solo una vez en 128 sesiones.

