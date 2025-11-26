LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un palacio en ruinas

Roberto Rodríguez Andrés

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:58

El edificio residencial más antiguo de Logroño es el que se conoce como 'Casa Gótica' o Palacio de Vergara, construido hacia el año 1500 por ... Juan de Vergara, prior de la orden del Santo Sepulcro, enterrado en la vecina iglesia de Palacio. Está ubicado en la calle Ruavieja número 9, en pleno trazado del Camino de Santiago. Cualquiera podría esperar que, dada su antigüedad, este caserón luciera orgulloso como uno de los recursos turísticos y culturales más importantes de nuestra ciudad. Es lo que ocurre con otros edificios levantados en fechas similares en otras capitales de nuestro entorno, como la Casa del Cordón de Burgos, el Palacio de los Condes de Gómara de Soria o la Torre de los Hurtado de Vitoria.

larioja Un palacio en ruinas