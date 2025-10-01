LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La batalla del lenguaje

Roberto Rodríguez Andrés

Roberto Rodríguez Andrés

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:42

En política, lo que no se nombra no existe. Esta máxima, tan antigua como el propio discurso político, sigue vigente en un mundo donde la ... batalla por el relato se ha convertido en trascendental. Los políticos lo saben bien y por eso evitan términos que puedan comprometer su narrativa o su agenda ideológica. Y es que el lenguaje no es solo una forma de comunicación, es también una herramienta de poder y de control sobre la opinión pública. En España, durante la crisis económica de 2008, el gobierno de Zapatero evitó durante meses utilizar la palabra «crisis». Se hablaba de «desaceleración», «dificultades económicas» o incluso «turbulencias financieras». Unos años después, el nuevo gobierno de Rajoy evitó a toda costa hablar de «rescate» por parte de la Unión Europea y prefirió aquello de «línea de crédito en condiciones ventajosas». Y estos días nos encontramos con algo similar cuando vemos a muchos políticos negándose a usar la palabra «genocidio» para describir lo que está pasando en Gaza, porque creen que verbalizarlo así supondría reconocer abiertamente que Israel está cometiendo un delito de lesa humanidad, algo que desean evitar, aunque cada vez sea más difícil de sostener.

