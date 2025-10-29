LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Adiós, Teo, y gracias por tanto

Roberto Rodríguez Andrés

Miércoles, 29 de octubre 2025, 21:31

Se jubila Teo, el alma del bar Olimpia de Logroño, en el Parque del Carmen. Y aunque las persianas del local seguirán subiendo cada mañana, ... ya no será lo mismo. Porque hay personas que no solo regentan un negocio, sostienen un trozo de la vida de la ciudad. Durante más de treinta años, Teo ha sido mucho más que el dueño del Olimpia. Ha sido confidente, consejero improvisado, testigo de alegrías y desengaños, árbitro de tertulias imposibles y guardián de la rutina compartida de cientos de logroñeses. Su bar no era un simple local donde tomar café: era un punto de encuentro, un refugio, una extensión del hogar para quienes necesitaban un lugar donde ser escuchados o, sencillamente, acompañados.

