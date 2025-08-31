LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mattin

Cuando el fuego se apaga empieza otra batalla

La restauración después de un incendio exige voluntad política, inversión sostenida y consenso social. No puede depender de presupuestos coyunturales

Raúl de la Calle Santillana

Secretario general del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:01

Lo que queda tras un gran incendio no son solo hectáreas afectadas. Es la pérdida del suelo fértil, la alteración de los ciclos hídricos, la ... ruptura de los paisajes y el golpe emocional y económico al mundo rural que lo rodea. El verdadero drama ecológico, económico y social no termina con el fuego. Comienza un nuevo desafío.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los vecinos, hartos del MUWI: «¿Qué necesita el alcalde para saber que así no se puede vivir?»
  2. 2 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  3. 3 ¿A qué hora pasa la Vuelta por mi pueblo?
  4. 4 La orquesta Panorama arrasa en Calahorra ante 10.000 personas
  5. 5

    Ana María será enterrada en Mansilla
  6. 6

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  7. 7

    El eclipse solar atrae las primeras reservas en La Rioja
  8. 8 ¿Cómo puedo ver el final de etapa de la Vuelta Ciclista en Valdezcaray?
  9. 9

    Más de un millón de personas toman un fármaco contra el infarto que no necesitan
  10. 10 La Delegación responde al Ayuntamiento de Pradillo: «Solo cabe hablar de negligencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Cuando el fuego se apaga empieza otra batalla

Cuando el fuego se apaga empieza otra batalla