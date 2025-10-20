LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
A la última

Planetario

Pío García

Pío García

Logroño

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:14

Comenta

A mí no me gustaría tanto ganar el Planeta como ser jurado del Planeta. ¡Ese es el puesto bueno! Sostengo esa ambición profesional desde que ... una vez estuve en la gala de entrega de los premios, hace ya treinta años. A los periodistas nos trataron a papo de rey y esa suele ser una estrategia eficacísima para convertirnos en seres algodonosos, leves y simpáticos como angelotes de Murillo. A las nueve de la noche, un poco antes de que el jurado se sentara oficialmente a debatir, bajó por las escaleras, como una insólita vedette, Fernando Schwartz, diplomático, novelista y (oh, cielos) presentador de Canal Plus. El hombre pasó cierto apuro porque se vio de pronto rodeado por una tupidísima nube de fotógrafos y no sabía cómo decir que bueno, que vete tú a saber, que por qué tanto revuelo, que la vida es una tómbola, tóm-tóm-tómbola.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una calagurritana en un pueblo de Soria tras un incendio de su vivienda
  2. 2

    Lo tradicional no pasa de moda
  3. 3 Detenido un hombre que vendía drogas a menores en su domicilio de Logroño
  4. 4 Todos los anuncios del alcalde: de las 100 viviendas de alquiler protegido al centro comunitario y juvenil de Madre de Dios
  5. 5

    La ascendencia riojana de Juan Ramón Jiménez
  6. 6 Este fin de semana se cambia la hora para entrar en el horario de invierno: ¿dormiremos más o menos?
  7. 7

    «Nadie se suicida con seis puñaladas profundas en el cuerpo», apunta la Fiscalía
  8. 8

    Escobar confirma la adquisición de los dos edificios de Comandancia
  9. 9

    La cadena Bestprice será la encargada del proyecto de hotel que se tramita en el antiguo Casino
  10. 10 El Gobierno reabre en la UE el debate para el fin del cambio de hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Planetario