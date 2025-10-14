LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cabalgata de la Hispanidad celebrada el fin de semana pasado en Madrid. E. P.

Hispanidad

A la última ·

Yo estoy dispuesto a pedir perdón a los pueblos hispanoamericanos a cambio de que ellos metan a todos los cantantes de reguetón en una cárcel salvadoreña

Pío García

Pío García

Logroño

Martes, 14 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Digamos las cosas claras: yo estoy dispuesto a pedir perdón a los pueblos hispanoamericanos a cambio de que ellos metan a todos los cantantes de ... reguetón en una cárcel salvadoreña. No admito en esto concesiones ni revisionismos. En algún momento del siglo XXI, América dejó de producir novelistas fabulosos y se especializó en músicos que solo hablan de culos, de tetas y de chingal (con ele de amol), como si ahora, cinco siglos más tarde, se estuviera verificando por fin la venganza de Moctezuma, un emperador no muy diligente pero de un sadismo espeluznante. ¡Qué culpa tendremos nosotros de las barbaridades que hiciera Hernán Cortés!

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos en Logroño tras una pelea con arma blanca
  2. 2

    El ailanto ya es la especie vegetal exótica más invasora en La Rioja junto a la hierba de la Pampa
  3. 3 La multinacional ZF Aftermarket despide a seis empleados y solicita un ERTE para la casi totalidad de sus 194 trabajadores en Alfaro
  4. 4

    Cantina con carné albiceleste
  5. 5 Aviso amarillo por lluvias y tormentas en la Ibérica riojana este lunes
  6. 6 Agotados los bonos descuento para utilizar en las librerías riojanas
  7. 7

    Los últimos rehenes vivos de Hamás se reencuentran con sus familias y la libertad
  8. 8

    Inundación en un tramo de las obras de la variante ferroviaria en Rincón de Soto
  9. 9

    Muere el cantante Ian Watkins acuchillado en la cárcel donde cumplía condena por pedofilia
  10. 10 El Cortijo se prepara para la Marcha del vino y el chorizo asado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Hispanidad

Hispanidad