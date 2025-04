Emérito augusto

Comenta Compartir

Al señor Borbón, don Juan Carlos, residente en Abu Dabi y regatista vocacional, habrá que reconocerle algún día sus méritos: es indiscutiblemente la persona que ... más ha trabajado en los últimos años por el advenimiento de la III República. El entusiasmo que está demostrando en la demolición de la monarquía alcanza unas cotas quizá extravagantes pero muy eficaces: una cosa es hablar y hablar en la televisión, como hace el cansino de Pablo Iglesias, y otra matar elefantes en Botsuana en compañía de una brumosa princesa de cuentas suizas y apellidos imposibles. No me extrañaría ver pronto a don Juan Carlos de contertulio en Canal Red o al menos de corresponsal de 'Público' en los Emiratos Árabes. El republicanismo español no puede prescindir de un talento tan fecundamente destructivo. A su lado Ione Belarra es la que ofrece los Ferrero Rocher en las recepciones del Palacio Real.

La vida del emérito nos ilustra sobre los riesgos de la campechanía. Se empieza saludando a los viejos en los pueblos y se acaba acariciando vedettes de muslos neumáticos en casas llenas de videocámaras. A don Juan Carlos no podemos negarle, sin embargo, una cierta grandeza borbónica en la elección de sus enemigos. Hay que tener muchos arrestos para demandar judicialmente a Revilla, sabiendo que se avecina una tourné por las televisiones que ríase usted de Santiago Segura cuando está de promoción. Confiemos en que la cosa no llegue a mayores porque podría ser el golpe definitivo para el poder judicial y, lo que es peor, para nuestro aguante como espectadores. Esto solo se arregla llevándole unas anchoas al Golfo (entiéndase el accidente geográfico, que no quiero líos).

