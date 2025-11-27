LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El poder transformador de la participación de la infancia

Saber qué piensan nuestros niños, niñas y adolescentes nos ayuda a hacer mejores propuestas y acciones con un verdadero enfoque de sus derechos

María Luisa Poch Olivé

Presidenta de Unicef-Comité La Rioja

Jueves, 27 de noviembre 2025, 21:56

Un año más, noviembre ha supuesto un tiempo de renovación de nuestro compromiso con la infancia. Coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia que ... conmemora la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se han celebrado numerosas actividades, en las que la participación activa de los niños, niñas y adolescentes se ha hecho más patente que nunca para recordarnos nuestro compromiso con que los derechos de la infancia estén en el centro de nuestras acciones, asegurando su bienestar y oportunidades de desarrollo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

