El poder transformador de la participación de la infancia

Un año más, noviembre ha supuesto un tiempo de renovación de nuestro compromiso con la infancia. Coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia que ... conmemora la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, se han celebrado numerosas actividades, en las que la participación activa de los niños, niñas y adolescentes se ha hecho más patente que nunca para recordarnos nuestro compromiso con que los derechos de la infancia estén en el centro de nuestras acciones, asegurando su bienestar y oportunidades de desarrollo.

Defender estos derechos significa garantizar que todos ellos, independientemente de su origen o circunstancias, dispongan de las herramientas necesarias y los recursos para sobrevivir, prosperar y forjar su propio futuro. Sabemos que no se cumplen por sí solos, requieren el compromiso y la acción de los adultos, y que se invierta en infancia. Pero también que escuchemos a los propios niños y niñas, que veamos el mundo desde su perspectiva y tomemos el testigo de sus necesidades y sus propuestas en torno a los asuntos que les afectan. Desde Unicef-Comité La Rioja queremos destacar el poder transformador de la participación infantil y juvenil en la creación de un mundo mejor para todos. Esta participación infantil y adolescente es uno de los principios rectores de la Convención y se coloca a la misma altura que otros derechos como el acceso a la educación, a la salud, a la protección frente a la violencia, la discriminación, la pobreza, la crisis climática, los riesgos en el mundo digital, etc. Saber qué piensan nuestros niños, niñas y adolescentes nos ayuda a hacer mejores propuestas y acciones con un verdadero enfoque de derechos de infancia.

Los niños y niñas viven en un mundo moldeado por decisiones que ellos no han tomado, cargan con el peso de las consecuencias de decisiones que toman los adultos ignorando sus preocupaciones, necesidades, perspectivas y esperanzas para el futuro. Es importante escucharles, son también agentes del cambio y moldean el mundo que les rodea. Se preocupan, expresan su opinión, se organizan, hacen propuestas, crean y lideran. Tienen esperanzas, sueños y demandas para un futuro mejor.

Pero para conseguir que la participación sea efectiva debe acompañarse de instrumentos y mecanismos que hagan posible ese protagonismo consciente en todos los ámbitos en que se desarrolla la infancia: familia, comunidad, escuela, los distintos niveles de gobierno estatal, autonómico, local y comunitario.

Para promover estos espacios de participación, desde Unicef-Comité La Rioja se ha organizado el primer encuentro autonómico de Consejos Locales de Infancia y Adolescencia. Celebrado el pasado día 22 con el apoyo de los municipios integrados en la iniciativa de Ciudades Amigas de la Infancia –Alfaro, Arnedo, Calahorra, Haro y Logroño– junto con las consejerías de Políticas Sociales y Políticas Locales y la FRM con el apoyo del Ayuntamiento de Logroño, las conclusiones resultantes de la reflexión de los propios niños y adolescentes en torno a sus derechos en el ámbito digital se presentaron en el V Pleno de Infancia de La Rioja desarrollado en el Parlamento. El objetivo final es que estas ideas se tengan en cuenta en la esfera pública y lleguen a los responsables que toman decisiones.

Esta participación de la infancia y la adolescencia riojana en el ámbito local y autonómico da continuidad al estudio 'Infancia, adolescencia y bienestar digital'. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social, que aporta datos sobre el impacto y riesgos de la tecnología en este colectivo. Sus opiniones y reflexiones sirven para comprender con precisión el impacto digital en su bienestar, y solo escuchándolas podremos mejorar su protección en ese entorno.

Convencidos de que observando el mundo a través de los ojos de un niño o niña y escuchando sus opiniones y propuestas podremos entender sus necesidades y defender sus derechos, desde Unicef-Comité La Rioja seguiremos tomando el testigo y apoyándoles verdaderamente para construir un futuro mejor, porque un mundo a la altura de su infancia es un mundo a la altura de todos.

Por ello, en un mundo cada vez más oscuro para la infancia, donde millones de niños, niñas y adolescentes se enfrentan a la vulneración de sus derechos, el lema con el que este año hemos celebrado el Día Mundial de la Infancia, 'Enciéndete por los derechos de la infancia', insta a la sociedad a encenderse por los derechos de la infancia para apagar la injusticia. Y los chicos y las chicas no quieren quedarse fuera de este debate tan importante. No podemos permanecer impasibles: Encendámonos para defender sus derechos. Para que nadie apague su presente. Para que nadie deje sin luz su futuro.