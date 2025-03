Recordar u olvidar, según los casos, son la tabla de salvación de nuestro instinto para aliviar el ánimo en tiempos de incertidumbre. Les ocurre a ... las personas y a los pueblos. Si el recuerdo duele, hay que olvidar y si duele el olvido, hay que recordar. Cinco años después de la pandemia unos huyen del recuerdo y otros recuerdan a los que se fueron. Creímos que una sociedad que ha sentido su vulnerabilidad global sería más propensa a ayudarse, sería más generosa y más definitivamente humana. Hoy sabemos que tras aquel mal sueño ha llegado otra pandemia de odio.

Se cumplen este mes los 40 años del nombramiento de Mijaíl Gorbachov como líder soviético. Con él aprendimos palabras como «perestroika» (reconstrucción) que ya son historia. Constató el colapso económico y social de la Unión Soviética y comenzó reformas necesarias para su país, para Europa y para el Mundo, según él mismo sostuvo. Desactivó la Guerra Fría y obtuvo el Nobel de la Paz en 1990. Creyó que su país abrazaría la democracia pero no es habitual que los deseos se hagan realidad. Su popularidad fue mayor en Europa que en su país. Se fue, adónde sea que vayan los hombres clave de la historia, bajo la bota del zar Putin. Él creía en la democracia y en Europa. Mantuvo que era mejor discutir las cosas, discutir sobre las diferencias antes que hacer pérfidos planes de destrucción mutua. No sabemos qué pensaría de los derroteros que ha tomado el mundo actual. Cuando falleció en 2022, ya Putin había invadido Ucrania. Y hoy hay en Estados Unidos un presidente que sólo cree, como Putin, en la ley del más fuerte, en el puñetazo en la mesa y en el amedrantamiento como elementos disuasorios para obtener ventajas en la negociación.

Estos días Trump ha ejercido de vendedor de coches de Elon Musk en la Casa Blanca. Al ser preguntado por una posible recesión en EE UU, él la negó y añadió: No olviden que Trump siempre tiene razón. Hace 80 años, Orwell publicó 'Rebelión en la granja'. El líder de la Granja Animal es el cerdo Napoleón (Stalin) que se ha hecho con todo el poder con la fuerza disuasoria de sus perros guardianes. En la granja trabaja incansable el caballo Boxeador que, cuando tiene dudas, siempre termina aceptando lo que dice el líder porque piensa que Napoleón siempre tiene razón. Sepan que Napoleón no tuvo reparos, cuando Boxeador se puso enfermo, en enviarlo al matarife en vez de curarlo. Putin, Trump y sus cómplices sólo piensan en sí mismos y detestan a Europa porque, según creen, nació para joderlos. Boxeador no lo sabía pero nosotros sí sabemos que nuestra estabilidad y nuestra seguridad están a su merced. Europa está sola y en peligro, sólo unidos seremos fuertes y hemos de protegernos de forma autónoma y rápida antes de que los napoleones ordenen a sus perros que nos devoren o nos lleven al matadero.