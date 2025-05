Comenta Compartir

La crueldad lleva camino de convertirse en el horizonte ético de los nuevos tiempos. Aunque lo que Netanhayu está haciendo a la población civil de ... Gaza no sólo es crueldad sino un ensañamiento que entraña un tipo de humillación que sólo puede ejercer quien se siente fuerte e impune: sois basura está diciendo a la población de Gaza y a la de Cisjordania, no lo olvidemos. Matarlos de hambre es más barato que hacerlo con armamento y además de eficaz es menos ruidoso. Más de 14.000 niños según la ONU están a horas de morir de hambre. No hay misericordia ni derecho internacional para quien cuenta con apoyos políticos, como el de Trump, y de lobbies económicos tan poderosos.

Ante el silencio del resto del mundo Netanyahu anuncia que los 'Carros de Gedeón' arrasarán Gaza y que cuando finalice esta operación, «toda ella estará bajo la seguridad de Israel y Hamás habrá desaparecido». Bajo este nombre bíblico trata de fidelizar las voluntades de los más extremistas tras tener que reconocer que, desde 2018, él mismo permitió financiar a Hamás desde Qatar (30 millones de dólares al mes) para dividir la causa palestina y minar a la Autoridad Nacional Palestina. ¡Qué edificante! Permitir la financiación de los terroristas y acusar a quienes critican el exterminio de complicidad con Hamás y de antisemitas. Gracias a él y a sus poderosos cómplices el antisemitismo crece en el mundo. Netanyahu nunca creyó en la paz. En 1993, el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, Bill Clinton y Yasser Arafat firmaron los Acuerdos de Oslo para intentar dar solución al conflicto palestino-israelí. El 4 de noviembre de 1995, tras una concentración en Tel Aviv a favor de ese proceso de paz, Isaac Rabin fue asesinado por un ultranacionalista judío que lo consideraba, como Netanyahu (ya líder del Likud), un traidor y un nazi. Hoy viendo a los niños famélicos que son sólo ojos y huesos creo que la estrella de David de la bandera de Israel ha sido sustituida por la esvástica. Netanyahu aspira a conquistar toda Gaza y a encerrar a los supervivientes en un rincón de su propia tierra. Hacer como que no vemos la matanza no puede ser una opción ética para los ciudadanos del mundo de cualquier ideología. ¿Quién no se conmueve ante la crueldad? Sólo encuentro una respuesta: los malvados y los que se alimentan del odio a los demás. Hay políticos en España que apoyan a Netanyahu sin reservas y otros que ni se atreven a fijar su opinión. Europa ha guardado silencio demasiado tiempo porque los que apoyan a Netanyahu, a Trump y a Putin, cada vez con más respaldo ciudadano, están minando el proyecto común de respeto a los derechos humanos. Así que más vale tarde que nunca. En España el Gobierno debe hacer lo correcto aunque algún chisgarabís se lo afee. Hoy el reto del mundo es parar tanta crueldad.

