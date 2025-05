Comenta Compartir

Cuando el Principito, el entrañable personaje de Saint-Exupéry, llegó al planeta que habitaba un rey, desconocía que para los reyes el mundo está muy ... simplificado, para ellos todos son súbditos y su tarea primordial es lograr que se respete su autoridad. No obstante el rey de aquel planeta era consciente de que si ordenaba a un general convertirse en ave marina y el general no obedecía, la culpa no sería del general sino suya. Así que, aunque no toleraba la desobediencia, era un rey bondadoso que procuraba dar órdenes razonables para que se cumplieran. Por esa razón ordenaba puestas de sol a la hora adecuada y así su deseo era puntualmente satisfecho.

Hoy, en el planeta Tierra habita un nuevo rey. Tanto adora su poder que trata de convertirlo en absoluto. Cualquier día dictará un nuevo decreto presidencial suscrito con su gigante rotulador negro ordenando el expolio de las bibliotecas y la quema de sus libros, supuestamente antiamericanos. Comenzará por la propia Constitución ya que los artículos que contiene pueden limitar su poder y eso un rey no lo puede consentir. Para entretenerse, Donald prepara emboscadas a líderes internacionales en la Casa Blanca. Tras el ensayo general con Zelenski cabe destacar la perpetrada al presidente de Sudáfrica. Le ha acusado de racismo contra los blancos pero silenció el racismo persistente en EE UU. Creo que lo mejor de Ramaphosa fue cuando le espetó: «Lamento no tener un avión que regalarle». Tras lo ocurrido en Qatar fue la forma más elegante de llamarle corrupto, ya que basa las relaciones internacionales en cambalaches que favorecen sus propios negocios. Demasiado obsceno pero es verdad. En el pasado, este nuevo rey Donald satisfizo sus sueños eróticos con aventuras extraconyugales o tocando el culo a las actrices pero ahora, como la edad ha atemperado su instinto sexual, su principal sueño húmedo pasa por conseguir el Premio Nobel de la Paz. Si Obama, que además es negro, lo logró, él no puede ser menos. Así que prometió que las guerras de Ucrania y Gaza le iban a durar un cuarto de hora, no como al blando de Biden. Se puso del lado de los machotes porque todos los narcisos se miran en el espejo. Muchos muertos y masacres después, en el Kremlin se ríen del Rey y en Israel, Netanyahu va a conquistar Gaza para compartir con Donald las vistas al mar. El Nobel de la Paz es el nuevo sueño roto de este rey cruel que desprecia los principios morales universales. P.D. La autora de este texto soñaba con viajar a Manhattan para, como la Caperucita de Carmen Martín Gaite, poder charlar con el espíritu de la estatua de la Libertad. Confiesa que ha renunciado. Teme que, tras la orden de revisar los antecedentes de los viajeros, termine con sus huesos en El Salvador en la inmensa cárcel que Bukele ha alquilado al rey del mundo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión