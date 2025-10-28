LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Madrid

Vivir en Madrid es el gran mito de la vida española. Por eso la gente paga y paga por auténticos zulos

Manuel Vilas

Martes, 28 de octubre 2025, 22:42

Comenta

El principal problema de España es la vivienda. Es decir, el principal problema de España es la vida misma. Porque sin casa, dime tú adónde ... demonios vas. Hay una banalización de este tema que asusta muchísimo. El mercado inmobiliario en Madrid, que conozco bien, es grotesco. Lo que piden en Madrid por un piso de segunda mano, ya sea para comprar o para alquilar, es un esperpento. Vi un apartamento en Bravo Murillo que costaba ochocientos mil euros y cuyo recibidor era la cocina. Era inhabitable, pero estaba en Bravo Murillo. Vi un apartamento en la calle Camilo José Cela en donde en el dormitorio principal no cabía una cama de matrimonio y en cuya cocina solo cabía una persona y pedían por ese apartamento seiscientos noventa mil euros. Algo no cuadra, al menos en Madrid. No le puedes pedir a un ser humano normal que meta todo su dinero pasado, presente y futuro en una covacha. En Madrid para encontrar un piso razonable el mínimo no es ni siquiera un millón de euros, es de un millón y medio. Sí, lo sé bien, no estoy exagerando, estoy diciendo la verdad comprobable. Lo he visto con estos ojos que se comerá la tierra. Hace un año era un millón lo que necesitabas para comprar una vivienda digna en Madrid, ahora es millón y medio. Claro que hay burbuja inmobiliaria, pero esa afirmación no dice nada nuevo. La pregunta trascendental es cuándo estallará la burbuja, porque ha de estallar, y cuando lo haga comenzará por Madrid y Barcelona. Y la gente que ha pagado un millón de euros verá como su propiedad desciende a lo que en realidad costaba: justo la mitad. Cuando en Madrid te piden ochocientos mil euros por un piso, lo que vale es cuatrocientos mil. ¿Quién compra esos pisos? Esa es también la pregunta más importante de la política de vivienda española actual. ¿Quién está comprando los pisos caros de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza? No obstante, todas las ciudades españolas guardan un cierto decoro en sus precios, salvo Madrid y Barcelona. Pero más Madrid que Barcelona.

