Comenta Compartir

El principal problema de España es la vivienda. Es decir, el principal problema de España es la vida misma. Porque sin casa, dime tú adónde ... demonios vas. Hay una banalización de este tema que asusta muchísimo. El mercado inmobiliario en Madrid, que conozco bien, es grotesco. Lo que piden en Madrid por un piso de segunda mano, ya sea para comprar o para alquilar, es un esperpento. Vi un apartamento en Bravo Murillo que costaba ochocientos mil euros y cuyo recibidor era la cocina. Era inhabitable, pero estaba en Bravo Murillo. Vi un apartamento en la calle Camilo José Cela en donde en el dormitorio principal no cabía una cama de matrimonio y en cuya cocina solo cabía una persona y pedían por ese apartamento seiscientos noventa mil euros. Algo no cuadra, al menos en Madrid. No le puedes pedir a un ser humano normal que meta todo su dinero pasado, presente y futuro en una covacha. En Madrid para encontrar un piso razonable el mínimo no es ni siquiera un millón de euros, es de un millón y medio. Sí, lo sé bien, no estoy exagerando, estoy diciendo la verdad comprobable. Lo he visto con estos ojos que se comerá la tierra. Hace un año era un millón lo que necesitabas para comprar una vivienda digna en Madrid, ahora es millón y medio. Claro que hay burbuja inmobiliaria, pero esa afirmación no dice nada nuevo. La pregunta trascendental es cuándo estallará la burbuja, porque ha de estallar, y cuando lo haga comenzará por Madrid y Barcelona. Y la gente que ha pagado un millón de euros verá como su propiedad desciende a lo que en realidad costaba: justo la mitad. Cuando en Madrid te piden ochocientos mil euros por un piso, lo que vale es cuatrocientos mil. ¿Quién compra esos pisos? Esa es también la pregunta más importante de la política de vivienda española actual. ¿Quién está comprando los pisos caros de Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valencia, Zaragoza? No obstante, todas las ciudades españolas guardan un cierto decoro en sus precios, salvo Madrid y Barcelona. Pero más Madrid que Barcelona.

Vivir en Madrid ya es el gran mito de la vida española. Vivir en Madrid es un lujo. Madrid parece la Nueva York del sur de Europa. El problema de España es que solo existe Madrid, porque todo ocurre en Madrid. Por eso la gente paga y paga por auténticos zulos. Nadie quiere irse de Madrid. Y si se van lo hacen a pueblos que están a 30 o 40 kilómetros de Madrid. Y se van con la cara triste y con un gesto de furia y fracaso y rabia que a Madrid le importa un pimiento.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión